شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف الضبعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بهيئة المحطات النووية ، أنه تم البدء فى الاختبارات الخاصة بالمتقدمين للوظائف التى تم نشرها على الموقع الرسمي للهيئة لحوالى 300 وظيفة فى مختلف المجالات و التخصصات ، كاشفا أنه سيتم العمل وفقا لحاجة العمل سواء بالقاهرة أو بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ" الخليج 365" ، أن جميع الاختبارات اليكترونيه بتعليمات من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة لمنع المجاملات و الوسطة واختيار أفضل النماذج الشابة للعمل بأكبر مشروع قومى بمصر.

و أضاف المصدر، أنه سيتم تعيين أكثر من 6 آلاف عامل مصري مشروع المحطة النووية بالضبعة حتى نهاية المشروع ، كاشفا أنه سيتم تعيين عدد كبير من العمالة المصرية من جميع التخصصات بالمرحلة الأولى التى تشمل تشغيل اول مفاعل نووي لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات.