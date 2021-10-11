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بدء الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف الضبعة

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القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بهيئة المحطات النووية ، أنه تم البدء فى الاختبارات الخاصة بالمتقدمين للوظائف التى تم نشرها على الموقع الرسمي للهيئة لحوالى 300 وظيفة فى مختلف المجالات و التخصصات ، كاشفا أنه سيتم العمل وفقا لحاجة العمل سواء بالقاهرة أو بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء.

 

 

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ" الخليج 365" ، أن جميع الاختبارات اليكترونيه  بتعليمات من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة لمنع المجاملات و الوسطة واختيار أفضل النماذج الشابة للعمل بأكبر مشروع قومى بمصر.

 

 

و أضاف المصدر، أنه سيتم تعيين أكثر من 6 آلاف عامل مصري مشروع المحطة النووية بالضبعة حتى نهاية المشروع ، كاشفا أنه سيتم تعيين عدد كبير من العمالة المصرية من جميع التخصصات بالمرحلة الأولى التى تشمل تشغيل اول مفاعل نووي لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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