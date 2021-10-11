شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تخصص الخط الساخن ‏‏19808 لتلقى شكاوى المواطنين عن مصادر تلوث الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة البيئة على أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتلقى على مدار الساعة أي شكاوى خاصة بالمواطنين، ‏فيما يتعلق بالشكاوى من أي مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى ‏‏19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333 .

جدير بالذكر، أن وزارة البيئة تتخذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة، والتي تعرف إعلاميا بظاهرة السحابة السوداء، والتي نجحت الوزارة خلال السنوات الأخيرة في السيطرة عليها للحد من ظاهرة السحابة السوداء بالتنسيق الكامل والمتناغم مع كافة الجهات، والشراكة مع المواطن في تنفيذ اجراءات المواجهة وتحويلها إلى فرصة اقتصادية.