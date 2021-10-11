شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات تهمك لتقليل استهلاك غسالة الأطباق من الكهرباء..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض المعلومات المهمة التى يمكن اتباعها عند استخدام غسالة الأطباق لتقليل استهلاك الكهرباء وبالتالي خفض قيمة الفاتورة الشهرية، وهى كالآتي:

1- اشتري غسالة الأطباق عالية الكفاءة عليها الملصق A.

2- اختيار دورة التشغيل المناسبة من أجل غسل الأواني والأطباق.

3- يفضل غسل الصحون على درجة حرارة 40 درجة مئوية، وتجنب استخدام درجة حرارة عالية.

4- تفعيل مفتاح توفير الطاقة الموجود بكل غسالة أطباق، فهذا سيجبرها على التوقف عن العمل تماما قبل أن تبدأ مرحلة التجفيف لأن عملية التجفيف تستهلك الكثير من الكهرباء.