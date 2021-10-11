شكرا لقرائتكم خبر عن ما المدة المتاحة لحجز التذكرة على القطارات المكيفة؟.. السكة الحديد تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت هيئة السكة الحديد مدة يتاح خلالها فقط حجز تذاكر القطارات المكيفة سواء عبر شبابيك الحجز المنتشرة في المحطات أو عبر وسائل الحجز الإلكترونية مثل موقع الهيئة الإلكترونى على شبكة الإنترنت أو تطبيق الحجز عبر الموبايل.

وأكدت هيئة السكة الحديد أنه يتم يتم إتاحة عملية حجز التذاكر على القطارات المكيفة قبل موعد تحرك القطار بـ 15 يوما فقط، حيث يستمر إتاحة الحجز عليه حتى 5 دقائق قبل قيام القطار من على رصيف المحطة للقيام برحلته.

وتقوم هيئة السكة الحديد بإتاحة 20% من مقاعد القطارات المكيفة للحجز عبر الإنترنت تسهيلا على الجمهور، حيث يمكن للركاب الحجز عبر شباك الحجز بالمحطة أو عبر الإنترنت.

وتوقع هيئة السكة الحديد تخفيضات على تذاكر القطارات بكافة أنواعها المكيفة والمميزة سواء للجمهور العادى أو الفئات المختلفة من المجتمع تتراوح بين 50 إلى 100% على سعر التذكرة.

وبلغت نسبة التخفيض على التذاكر التي يحصل عليها المحاربون القدامى والمرافقون لهم بالقطارات العادية 75%، والعسكريون بالقطارات المكيفة 50%، وضباط الجيش والشرطة 50%، وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية ومصابو وأسر شهداء الشرطة والجيش والثورة وذوى الاحتياجات الخاصة والأطفال من سن 4 إلى 10 سنوات 50%.

وتبلغ نسب التخفيضات التي تمنحها هيئة السكة الحديد لمجموعات الشباب والرياضة 50% للعدد من 1 إلى 19 فردا و66.66% للعدد أكثر من ذلك، كما تبلغ نسب التخفيضات الممنوحة على تذاكر مرضى السرطان والمرافقين لهم والأطفال الصم 100%..