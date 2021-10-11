شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستأجر الأكشاك الجديدة بالجيزة؟.. اعرف الشروط والتفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح محافظة الجيزة من وقت لأخر أكشاك للإيجار بالأماكن التى يتم تطويرها، وكان أخرها طرح المزايدة العلنية لتأجير 3 أكشاك بموقف سرفيس ميدان الجيزة، و2 كشك بموقف سرفيس المريوطية، فى جلسة 17/10/2021، بديوان عام محافظة الجيزة "إدارة العقود والمشتريات".

الراغبين فى التقدم بالمزايدة إحضار الأتى:

١- صورة البطاقة

٢- كراسة الشروط والمواصفات

۳- تفويض رسمي معتمد

4- سداد تامين الابتدائي دخول المزايدة.

قيمة التأمين كالأتي :

(أكشاك بموقف سرفيس ميدان الجيزة)

1. كشك رقم "1" تأمین ابتدائي 5000 جنيه

۲. كشك رقم "۲" تأمین ابتدائي 3000 جنيها

۳. كشك رقم "3" تامین ابتدائی ۳۰۰۰ جنبها

(أكشاك بموقف سرفيس المريوطية)

ا. كشك رقم "1" تامین ابتدائی 7000جنيه

٢. كشك رقم "۲" تامین ابتدائي 5000 جنيها