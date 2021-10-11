شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: عملية التبرع بالبلازما تستغرق 45 دقيقة فقط وتقوى جهاز المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن عملية التبرع بالبلازما تتم في وقت لا يتجاوز الــ45 دقيقة، مؤكدة أن التبرع بالبلازما يساهم فى إنقاذ حياة المرضى، ويمكن الحصول على جميع الاستفسارات عن التبرع بالبلازما من خلال الخط الساخن 15335.

وأضافت الوزارة، أن التبرع بالبلازما يساعد في تنشيط نخاع العظام، ويقوى المناعة ضد الأمراض، مؤكدة أنه يتم قبل التبرع بالبلازما عمل فحص طبى للمتبرع للتأكد من كونه مناسبا للتبرع بالبلازما من عدمه.

واستكملت: "اتبرع ببلازما الدم وساعد في شفاء أصحاب الأمراض الخطيرة".

وأوضحت وزارة الصحة، أن عمليات التبرع بالبلازما آمنة تماما، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء التبرع بالبلازما للوقاية من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه يتم مراعاة التباعد البينى بين المتبرعين بالإضافة إلى التوجيه لغسيل اليد وارتداء الكمامة منعا لعدوى كورونا.

وكشفت الوزارة أن جميع فصائل الدم يمكن لأصحابها التبرع بالبلازما والمشاركة فى علاج أصحاب الأمراض الخطرة مثل الهيموفيليا والتهابات وسرطانات الكبد.