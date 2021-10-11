شكرا لقرائتكم خبر عن السيارات الكهربائية مش اختراع جديد.. تصنيع أول سيارة تعمل بالكهرباء فى 1910 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السيارة الكهربائية ليست اختراعا جديدا بل يرجع تاريخ تصنيع أول سيارة تعمل بالكهرباء فى عام 1910 عندما قامت شركة فورد بتصنيعها منذ حوالى 110 أعوام، وفيما يلي كل المعلومات عنها وهى كالاتي :

1- السيارة الهجينة ( كهرباء ووقود) ظهرت فى عام 1890 وهى أول نوع يعمل بالكهرباء.

2- تم تسجيل اختراعها عام 1905، وبدأت أول سيارة تجارياً فى عام 1910.

3- توجد أول سيارة كهربائية حالياً فى متحف شركة فورد فى مدينة "ديربورن" بالولايات المتحدة.

4-اعتمدت أول سيارة كهربائية على نظام حركي مكون من نوعين مختلفين لتخزين الطاقة وتحويلها إلى حركة، فعلى سبيل المثال، يتم استخدام محرك كهربائي إلى جانب محرك احتراق داخلي كطريقة لتحويل الطاقة إلى حركة.

5- تستخدم بطارية كهربائية بالإضافة إلى وقود معتاد كطريقتين لتخزين الطاقة ثم تحويلها إلى طاقة حركة.