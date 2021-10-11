شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تساهم فى تطوير وإنشاء عدد كبير من مراكز الشباب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل مبادرة حياة كريمة على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين في مختلف القطاعات، وإلى جانب الخدمات الأساسية من صرف صحى ومياه وتطوير منازل وشبكات الطرق، تسعى المبادرة لبناء الإنسان وتقديم تقدم ملموس في هذا الإطار، وفى مقدمة ذلك تساهم المبادرة بشكل كبير في تطوير مراكز الشباب في مختلف أنحاء الجمهورية.

ونرصد فيما يلى عددا من المعلومات الهامة حول مساهمة حياة كريمة في تطوير مراكز الشباب:

1- تتضمن المرحلة الأولى تطوير وإنشاء 1028 مركز شباب بمختلف محافظات الجمهورية.

2- نجحت الحكومة في تطوير وإنشاء 50 مركز شباب على مستوى الجمهورية وذلك في الفترة من 2018 وحتى 2021.

3- وزارة الشباب طورت الملاعب الخماسية والقانونية ومتعددة الاغراض لعدد 574 مركزًا.

4- تطوير مراكز الشباب جاء من خلال الطرح الاستثمارى بنظام حق الانتفاع وبلغ إجمالي المشروعات نحو 239 مركزًا، وتم تنفيذ 377 مشروعًا بها.

5- شملت إقامة حمامات سباحة، وصالات رياضية، وملاعب رياضية، ومحلات تجارية، وكافيتريات، وقاعات مناسبات، وهو ما ساهم فى تحقيق عائد استثمارى مرتفع من خلال استغلال تلك المراكز.

6- إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد كبير من المبانى الإدارية داخل مراكز الشباب خلال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".