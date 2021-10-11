شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيل حمو بيكا لقسم العامرية أول بالإسكندرية تمهيدا لإخلاء سبيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ قسم العامرية أول بالإسكندرية قرار النيابة بترحيل حمو بيكا إلى القسم، وإنهاء قرار إخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه، وبحث ملفه للتأكد من عدم وجود قضايا أخرى.

وكانت أمرت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، بإخلاء سبيل حمو بيكا وحارسه الشخصى بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهما بعد مثولهما أمام النيابة لأخذ أقوالهما فى واقعة الاعتداء على شخص حاول التقاط صورة مع حمو بيكا، ما لم يكونا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى.

وكانت قد قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، سرعة ضبط واحضار المطرب الشعبي "حمو بيكا" والحرس الشخصي له، بعد اتهامهم بالتعدي علي صاحب محل وإصابته لرفضه التقاط صورة معه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط المكان لفحصها، وسؤال المجني عليه وشهود العيان.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من المدعو سامح.م.ال، 38 سنة، صاحب محل، يتهم المدعو محمد محمود مصطفى، وشهرته حمو بيكا، 33 سنة، مغني المهرجانات، بالتعدي عليه بالضرب.

وكشفت التحقيقات، أنه أثناء تواجده بمحطة وقود لتموين سيارته بالكيلو 21 طريق الإسكندرية- مطروح الساحلي، شاهد المطرب حمو بيكا.

وحاول الاقتراب من المطرب لالتقاط صورة معه إلا أنه فوجئ بالحرس الخاص به يمنعوه ويعتدوا عليه بالضرب دون سبب وأحدثوا تلفيات بهاتفه المحمول.

ووفقا للمحضر المحرر بالواقعة، أضاف المجني عليه في تحقيقات النيابة عندما قام بمعاتبته للحرس تعدي عليه حمو بيكا بالضرب أيضا محدثا إصابته بحسب أقواله.

وكشف التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه المرفق بالمحضر إصابته بكسر بعظام الوجه وتجمع دموي بالعين اليمنى وسحجات واتهم المبلغ مطرب حمو بيكا والحرس الشخصي له بالتعدى عليه وإحداث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، واخطرت النيابة التحقيقات.