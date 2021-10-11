شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الثروة الداجنة: مصر لديها اكتفاء ويزيد من الإنتاج الداجني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برر رشاد قرني، عضو شعبة الثروة الداجنة، الارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة الاخيرة قائلاً:" بالنسبة للبيض التكلفة الفعلية لإنتاجه 34 جنيهاً في المزرعة ونتيجة الخلل بين آليات العرض والطلب، خاصة أن أسعار البيض عقب شهر رمضان تسببت في خسائر المنتجين، حيث كانت تباع للكرتونة بأقل من التكلفة، لتصل أسعاره إلى 52 جنيهاً للطبق مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، حيث كانت أسعار الطبق 36 جنيهاً ".

وأضاف في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أنه فيما يتعلق بالدواجن فقد أثرت تقلبات الأعلاف على مستويات الأسعار النهائية حيث تخطى سعر طن الأعلاف 8 الآلاف جنيهاً ونقص المعروض من الأعلاف مقترناً بزيادة الطلب أحدث زيادة في التكلفة على المربي، مما دفع إلى ارتفاع الأسعار، وقاطعته الحديدي قائلة : بس زيادة 34% في أسعار الدواجن خلال 15 يوم كتير أوي " ليرد قائلاً: " اللي حصل ده كان أول أكتوبر بس لأن العلف بقى 8.300 جنيه للطن فالقطيع خلص وإتباع ".

وحول حلول الأزمة قال قرني: " الاقتراحات تشمل تدخل وزير الزراعة بالتعاون مع الاتحاد العام للإنتاج الداجني لوضع ضوابط للأسعار لأن المواطن لن يكون بوسعه تحمل تلك الأسعار لفترة طويلة لدرجة أن البيع متوقف ، موضحا أن مصر لديها اكتفاء ويزيد من الإنتاج الداجني، حيث تنتج مصر أكثر مما تحتاج، قائلاً : " فيها مربيين بيحجموا عن الدخول للسوق في فصل الشتاء مما يسبب قلة المعروض بنسب تتراوح مابين 30-35% في الفترة دي بالذات فيحدث ارتفاع في الأسعار ".