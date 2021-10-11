شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان الاجتماعى: ننفذ أكبر مشروع على مستوى العالم يتناسب مع المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل، إن شروط "سكن لكل المصريين"، جاذبة جداً ومن الواضح أنها تلائم الجميل، نظراً للإقبال الشديد عليه، لافتة إلى أن الصندوق ينفذ أكبر مشروع إسكان فى العالم.

وأضافت "مى عبد الحميد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر قناة الأولى المصرية، أنه يتم مراعاة الأوليات فى تسليم الوحدات، تبدأ بالمتزوج ويعول، ومن ثم المتزوج، وبعدهما الأعزب، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تسليم وحدات أكثر.

ولفتت "مى عبد الحميد"، إلى أن البنك الدولى يثق فى برنامج الإسكان الذى تنفذه مصر، مشيرة إلى أن حجم الاقتراض بلغ مليارا و300 مليون دولار على مدى السنوات العشر الماضية، بعدما أثبت البرامج جدارته.