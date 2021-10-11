شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 2 مليون طالب التحقوا بالصف الأول الابتدائى هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين، إن عدد الطلاب فى التعليم الأساسى بمصر 24 مليون مقسمين على 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، مضيفا أن 2 مليون طالب التحقوا بالصف الأول الابتدائى هذا العام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو خليل عبر برنامجه من مصر المذاع على قناة سى بى سى، أن 800 ألف طالب زيادة سنوية فى المدارس، مطالبا بعدم ذهاب أولياء الأمور مع الأطفال حتى لاتحدث أى مشاكل كمثل ما حدث اليوم فى بداية الدراسة، مؤكدا أن وزارة الصحة أعلت ضرورة تطعيم أولياء الأمور، وأنه حال ظهور حالتين إصابة بكورونا فى أحدى الفصول يغلق لمدة 14 يوما.

وتابع أننا وجهنا بتقسم الطلاب إلى فترتين لتقليل الكثافة، وأننا نقوم باتخاذ إجراءات حيال المشكلات التى تواجه المدارس، مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق فى واقعة جلوس الطلاب على الأرض، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة ترتيب جلوس الطلاب داخل الفصول.

وأوضح أن كل مدرسة مجهزة بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وتم تطعيم حوالى 80% من المعلمين على مستوى الجمهورية، ولم يسجل حوالى 3% على موقع لقاح كورونا.

وكان الدكتور رضا حجازى، زار مدرستين بإدارة البساتين التعليمية، فى حضور محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وحرص الدكتور رضا حجازى، على نقل تهنئة الوزير للمعلمين وأولياء الأمور والطلاب بمناسبة بدء العام الدراسى، قائلًا: "التعليم الحضورى أهم وأكثر جذبًا للطلاب، موجهًا بالاستفادة من المحتوى الرقمى الموجود على بنك المعرفة والمنصات والقنوات التعليمية.