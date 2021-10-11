رئيس أساقفة "كانتربري" للمفتي: العالم بحاجة لقادة دينيين يواجهون التطرف والعنف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

زار جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري والقائد الروحي للكنيسة الأنجليكانية في العالم دار الإفتاء المصرية حيث التقى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رفقة وفد كنسي على رأسه الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية وعدد من قيادات الطائفة بالعالم.

قال ويلبي إن المسيحية والإسلام لديهما تحد مشترك يتمثل في تفسير النصوص الدينية لافتًا إلى وجود تفسيرات تخالف تعاليم الكنيسة.

وأضاف ويلبي: من الطبيعي أن نتكلم ونناقش ونختلف ونظل أصدقاء ويسود بيننا روح الود والسماحة ولكن هناك جماعات تبدأ بالعنف ورفع السلاح وهي تستخدم نصوص دينية في ذلك مؤكدًا: نحتاج إلى قادة دينيين لمحاربة التطرف.

ذكر ويلبي لقائه الأخير بكافة القيادات الدينية في قمة المناخ مؤكدًا إن العالم يواجه عواصف شديدة وتحتاج سفينته إلى الوصول لبر الأمان.

من جانبه، أكد مفتي الجمهورية أن الأديان جميعًا تدعو إلى السلام والتعددية والمحبة وقبول الأخر مشيدًا بكلمة ويلبي التي قدمها في حفل تدشين إقليم الإسكندرية الجمعة الماضية إذ طالب فيها بضرورة تجاوز العداء بين أصحاب الأديان.

وشدد مفتي الجمهورية إن التحديات الفكرية هي أخطر ما يواجهنا حاليًا مضيفًا: لقد أخذ بعض أتباع الأديان تفسيرات النصوص الدينية بعيدًا عن معانيها الحقيقية وعملنا على تصحيح تفسيرات خاطئة للقرآن الكريم والسنة المطهرة.

وضرب المفتي مثلًا بالجهود التي تبذلها دار الإفتاء في محاربة التطرف بمناطق مختلفة من العالم بينها إفريقيا قائلًا: أن تتخذ جملة من السياسات أهمها الوقاية من خطر الأفكار المتطرفة وتعديل المسار الفكري خاصة في ظل الانفتاح التكنولوجي الكبير وسيولة المعلومات.

وتابع المفتي: الرئيس عبد الفتاح السيسي يطالب المؤسسات الدينية دائمًا بتجديد الخطاب الديني ونبذل جهودًا كبيرة في هذا الشأن.

فيما قال الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة الإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية : نشعر بالتغيير وبقبول الأخر في الشارع المصري مؤخرًا نتيجة للجهود الرئاسية التي تبذل من أجل دفع قيم المواطنة وهو ما يفعله مفتي الجمهورية بالتوازي من خلال نشر التعاليم السمحة.

تبادل الضيوف الهدايا التذكارية حيث قدم المفتي لرئيس الأساقفة كتبًا تتضمن فتاوى وتفاسير باللغة الإنجليزية.

حضر اللقاء من الكنيسة الأنجليكانية الدكتور منير حنا رئيس الأساقفة الشرفي لإقليم الإسكندرية ورئيس الأساقفه ازاد مارشال ورئيس الاساقفه ايزكيل كوندو والمطران انطونى بوجو وكانن أنطونى بول والقس وليم تايلور والأستاذ سليم واصف مستشار حوار الأديان للكنيسة الأسقفية.