هتك عرض 7 فتيات.. النيابة تأمر بإحالة فنان شهير للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قال مصدر قضائي، إن النيابة العامة بشرق القاهرة أحالت الفنان "ش. ن" إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالتحرش وهتك عرض 7 فتيات داخل ورشة تمثيل بالقاهرة.

وقال المصدر - رفض ذكر اسمه - إن الوقائع معظمها جرت بنطاق قسم شرطة مصر الجديدة.

وأنكر المتهم المحبوس، التهم الموجهة إليه من النيابة العامة.

ومن المقرر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة جلسة لمحاكمته.

وكانت بعض الفتيات كتبن في يونيو الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورات قلن فيها إن المتهم استغل حاجتهن للتدريب واستغل سلطته عليهن ثم اعتدى عليهن جنسيًا، وأبلغت عدد من الفتيات الشرطة واتهمن الفنان الشهير بهتك عرضهن داخل الأستوديو.