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البابا تواضروس الثانى يفتتح تجديدات إكليريكية الأنبا رويس

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القاهرة - سامية سيد - افتتح قداسة البابا تواضروس الثانى، اليوم الأحد، عددًا من مرفقات مقر الكلية الإكليريكية اللاهوتية القبطية الأرثوذكسية بالقاهرة (الأنبا رويس)، بمشاركة عدد من أحبار الكنيسة فى احتفالية نظمتها الكلية بهذه المناسبة.

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وتضمن الحفل كلمات لقداسة البابا ونيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية ووكيل الكلية.

وافتتح قداسته المكتبة الإليكترونية للكلية، ومدرج البابا كيرلس الرابع (الشهير بأبى الإصلاح) بعد تجديده بمناسبة مرور 160 عامًا على نياحته، ومبنى الكلية بعد انتهاء التجديدات، وكذلك المبنى السكني للطلبة الدارسين بالقسم الصباحى بعد تجديده، بالإضافة إلى قاعة جديدة متعددة الأغراض للمؤتمرات والندوات وغيرها.

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وشارك فى الحفل من أحبار الكنيسة إلى جانب نيافة الأنبا ميخائيل، أصحاب النيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا أبرآم مطران الفيوم ورئيس أديرتها، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق بأسيوط، والأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل، والأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون.

وحضر الحفل القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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