شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: الوعى السلاح الأول لمواجهة الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إننا فى مرحلة بناء الوعي الصحيح بخصوص الزيادة السكانية، مؤكدة أن الوزارة تطرح 4 قضايا أساسية على الساحة هى: "الزيادة السكانية، والزواج المبكر، وزواج الأقارب، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتم تنظيم حملات كشف على السائقين الذين يتعاطون المخدرات على الطرق، ونسبة المتعاطين للمخدرات تقل، والفترة القادمة سنكثف الوجود عشان المدارس، وعلى طول الدراسة سيكون هناك حملات مكثفة للكشف على السائقين".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الوزارة تعمل على تقليل الملف الإنجابي وزيادة الملف الإنتاجي لزيادة خدمات الأسرة؛ حتى تشعر بذلك وانعكاساته عليها، لافتة: "معانا جمعيات أهلية بتشاركنا في التوعية، ووزارة الصحة من خلال القوافل الطبية وكانت البداية أمس، واليوم زار حوالي 1200 سيدة القوافل الصحية، لتركيب وسائل تنظيم الأسرة".

وتابعت أن الوعي هو البداية لمحاربة الزيادة السكانية، وأن تكون خدمة تنظيم الأسرة موجودة في المحيط الذي نخدم فيه، بعد ذلك يأتي دور المتابعة، ثم المسائلة القانونية، لافتة إلى أن محاسبة الأسرة والمأذون عن زواج البنات دون السن القانوني "في سن 14 عاما" يحد من هذه الظاهرة، قائلة: "عندنا قيادات اجتماعية ورائدات اجتماعيات لمتابعة هذه الأمور، وكذلك المتابعة مع المحافظين لمواجهة هذا الوضع".