شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل أسقف إيبارشية لندن ويلتقى عالم آثار إسبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الأحد، الأنبا أنجيلوس أسقف إيبارشية لندن.

وتناول اللقاء مناقشة بعض الأمور الرعوية الخاصة بإيبارشية سيدنى التى يشرف عليها نيافته حاليًا.

وألتقى قداسته أيضًا فى المقر البابوى بالقاهرة مساء اليوم عالم الآثار الإسبانى فيسينتى باربا كولمينيرو الذى يقوم بإعداد كتاب عن التاريخ والآثار القبطية، ورافق الضيف الإسبانى خلال الزيارة المستشار الثقافى للسفارة الإسبانية.



البابا تواضروس يستقبل عالم الآثار الإسباني فيسينتي باربا كولمينيرو



البابا تواضروس يستقبل لأنبا أنجيلوس أسقف إيبارشية لندن