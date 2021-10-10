شكرا لقرائتكم خبر عن آلة الزمن وحضارة مصر القديمة حديث الزوار فى معرض "اكسبو دبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطفت أمامه كافة الجنسيات من الغرب للشرق ومن الخليج إلى المحيط، إنه الجناح المصرى بمعرض إكسبو دبى، الذى تشارك به العديد من الدول تبوح فيه كلا منها عن أسرارها ونشأتها وعصورها الزمنية المختلفة على مر العصور، بل تجاوزت ذلك إلى الكشف عن المستقبل من خلال أفلام الـ 3D أو المجسمات المختلفة.

البداية مع واحدة من أقدم الحضارات وهى الحضارة الفرعونية والجناح المصرى الذى اصطفت أمامه كافة الجنسيات والعربيات من الغرب للشرق ومن الخليج للمحيط، الكل راح يلتزم بتعليمات المنظمين ولو تجاوز الوقت ال20 دقيقة لدخول كل مجموعة بسبب كثافة الدخول.

الجناح المصرى الذى تجد بداخلة واحد من أهم ملوك الفراعنه وهو الملك توت عنخ أمون هو أيضا الذى يبهرك بالكشف عن الكنوز والقطع الأثرية التى سيتضمنها المتحف المصرى الكبير المزمع افتتاحه قريبا، بالإضافة إلى العديد من مختلف الفنون والحضارة على مر العصور التى تجذبك من كافة الحوائط المتواجدة حولك، ثم يقوم الجناح المصرى بتنظيم الأفواج الزاحفة 4 أفراد للقيام بمفاجأة الجناح وهى "آلة الزمن" وهو عبارة عن 4 مقاعد تطير بك أشبه بمركبة فضاء تتحرك فى سماء مصر تبدأ بالعصور القديمة من متاحف ومزارات ثم تنتقل بك إلى العصور الأحدث يتخلل ذلك أن تكون قد استمعت جيدا للشاب الذى قابلك وطلب منك ربط حزام مقعدك بشدة وجيدا حتى لاتقع وأن تطير فى سماء الحضارة المصرية لتصل إلى نهايتها مع العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والبرج الأيقونى لتقوم بدوره كامله حوله من داخل مركبتك الفضائية.

(الابتكار والضباب أهم ملامح جناح سويسرا)

اختار السويسريون لجناحهم عنوان الابتكار والذى وصفوه بانعكاسات باستخدام مرآة ضخمة غطت الجناح وسجادة حمراء جرى وضعها على مساحة ضخمة من من الأمتار، للدخول إلى جناح سويسرا عليك أما أن تسلك مسار صعود الجبال السويسرية والتى جرى لها تخليق ضباب حقيقى ليعيش الزائر تجربة صعود جبال سويسرا، وأنا عليك بالسلم المتحرك على سبيل التجربة أخترت الصعود ورايت الضباب، هذا الضباب بعد أن انتقلت إلى الطابق الأعلى فوجئت بمسئولى الجناح ومرافقتى اللبنانية تمارا وهى من المسئولين عن الميديا تخبرنى بأن يستخدم فى رى النباتات والزهور التى وضعت على روف الجناح والذى يستخدم للحفلات وملحق به كافيه.

(كازخستان والموسيقى والربوت)

على مقربة من الجناح المصرى كان جناح دولة كازاخستان والذين يقومون بعزف مقطوعات تراثية عبر الآلات الموسيقية الخاصةُ بهم عزف مقطوعات موسيقية ترحيبية مرتدين زيهم الوطنى، بعد أن تستمع لمقطوعة الترحاب عليك أن تدخل إلى داخل الجناح لتشاهد فتاة تحرك ربوت عبارة عن يد بشريه تتراقص معها ثم تنتقل بها إلى بلدها بتقنية الـ 3D، ثم نوع بها مرة أخرى لتصعد بها إلى المستقبل وسط عرض مبهر تجاوز الـ 10 دقائق، ثم تستعرض كازخستان العديد من ثرواتها سواء التعدينية أو الزراعية ومنتجاتها منها عقب ذلك عليك التوجه للمتجر إذا رغبت فى شراء نسخة من الزى الوطنى.

(المريخ والقمر فى جناح أمريكا )

الجناح الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية اختار له منظموه التجول عبر ما يشبه المشاية المتحركة روعى فيها التباعد الاجتماعى وضع على جوانب الجناح صور للرؤساء السابقين لأمريكا مع عبارة أكل منهم كما وضع مجسم لأول تليفون من إنتاج شركة آبل، وحرص القائمون على جناح الولايات المتحدة الأمريكية على وضع قطعة من إحدى النيازك سقطت عندما أصطدم بالمريخ وهبطت على إحدى المناطق الجليدية حسب المعلومات المنشورة عنها بالجناح، كما وضع بالجناح أيضا قطعة حجرية من سطح القمر جرى جلبها فى حين تمً وضع نموذج شبيه لأول مركبة فضائية هبطت علىً سطح المريخ.

(الجناح الفلسطيني)

حرص الجناح الفلسطينى على الاعتماد على عدد من الحواس لتستعرض بها التراس مثل حواس اللمس والشم، كما عرض الجناح عدد من الفنون والمقاصد السياحية ووضع عدد من المفاتيح الخاصة لبيوت بالقدس القديمة، ليشاهدها رواد المعرض ويلتقطوا معاها الصور.