شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يطلع الممثل الدنماركى لحرية الأديان على إنجازات مصر فى الملف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم الأحد، السفير Michael Suhr الممثل الدنماركى لملف حرية الأديان ومعه السفير الدنماركى فى مصر السيد Svend Olling، حيث تعرف الممثل الدنماركى على الإجراءات والإنجازات التى قامت وتقوم بها الدولة المصرية فيما يخص هذا الملف.

وأشار قداسة البابا أثناء اللقاء إلى أن مصر تعانى الآن من الزيادة السكانية التى تؤثر على كل الخدمات التى تقدمها الدولة ورغم ذلك كانت لها إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية.

ودعا قداسته السفير إلى زيارة القرى المصرية للتعرف على طبيعة المعيشة فيها والتى تتسم بالسلام وكذلك آليات الدولة لمواجهة الفقر فى تلك القرى مشيرًا إلى مشروع حياة كريمة لتنمية القرى المصرية الأكثر فقرًا واحتياجًا.



البابا تواضروس والممثل الدنماركى لحرية الأديان