شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر لاستقرار شبه الجزيرة الكورية.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر لاستقرار شبه الجزيرة الكورية.

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا: الرئيس السيسى يستقبل سلفا كير ويؤكد: مصر ستظل سندا قويا للأشقاء فى جنوب السودان.. التطورات الجارية فى منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقى على رأس المباحثات.. التوصل لاتفاق فى أزمة سد النهضة يعزز الاستقرار بالمنطقة.. سلفا كير: الرئيس السيسى أنقذ مصر من المخاطر التى تواجهها.. ونتطلع للارتقاء بالتعاون الثنائى

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الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر لاستقرار شبه الجزيرة الكورية.. الرئيس يلتقى رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية.. ويشدد على الاعتزاز بالروابط التاريخية بين البلدين.. وبارك: مصر حجر الزاوية فى صون الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وأفريقيا الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر لاستقرار شبه الجزيرة الكورية.. الرئيس يلتقى رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية.. ويشدد على الاعتزاز بالروابط التاريخية بين البلدين.. وبارك: مصر حجر الزاوية فى صون الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وأفريقيا

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