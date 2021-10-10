شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تصدر حركة التنقلات العامة للأعضاء من مستشارى الهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية بعـــد الإطلاع على قانون النيابة الادارية رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته، وقرار وزير العدل رقم 8341 لسنة 2012 بتعيين الإدارات وفروعها والنيابات التي تتكون منها النيابة الإدارية واختصاص ومقر كل منها وتعديلاته، وقرار وزير العدل رقم 6464 لسنة 2021 ، وقرار رئيس هيئة النيابة الادارية رقم 128 لسنة 2016 بإصدار التعليمات العامة للنيابات وتعديلاته، قرارا بنقل السادة نـواب رئيـس الهيئة الأتية أسماؤهم بعد إلى الإدارات وفروعها والمكاتب والنيابات الموضحة قرين كل منهم: -