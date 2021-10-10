شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مصروفات العام الدراسى للمعاهد الأزهرية العادية والنموذجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قطاع المعاهد الأزهرية مصروفات المعاهد العادية مصروفات المعاهد الأزهرية الإبتدائية العادية والنموذجية لجميع المراحل وهى على النحو الآتى: مصروفات المعاهد الأزهرية العادية مصروفات المعاهد الأزهرية العادية تبلغ مصروفات المعاهد العادية التمهيدى 49 جنيهًا تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية العادية لتلاميذ المرحلة الإبتدائية 49.5 جنيها تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية العادية لتلاميذ المرحلة الإعدادية 59.5 جنيها تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية العادية لتلاميذ المرحلة الثانوية 72.5 جنيها مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية رياض أطفال تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية التمهيدى 1 350 جنيها تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية التمهيدى 2 150 جنيهًا مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لطلاب المرحلة الإبتدائية تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف الأول الإبتدائى 354.5 جنيها تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف الثانى الإبتدائى 154.5 جنيها تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف الرابع الإبتدائى 154.5 جنيها تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف الخامس الإبتدائى 154.5 جنيها تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف السادس الإبتدائى 154.5 جنيها مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لطلاب المرحلة الإعدادية تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف الأول الإعدادى 388.5 جنيها تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف الثانى الإعدادى 188.5 جنيها تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف الثالث الإعدادى 188.5 جنيها مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لطلاب المرحلة الثانوية تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف الأول الثانوى 414.5 جنيها تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف الثانى الثانوى 214.5 جنيها تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف الثالث الثانوى 214.5 جنيها.