شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اللقاء الموسع لرئيسى وزراء مصر واليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل بدء اللقاء الموسع بين كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور معين عبدالملك، رئيس وزراء اليمن بحضور عدد من الوزراء من الجانبين.

واستقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمطار القاهرة الدولى، الدكتور معين عبدالملك، رئيس وزراء اليمن، حيث أجريت مراسم الاستقبال لـ"عبد الملك" والوفد المرافق له.

ووصل رئيس الوزراء اليمنى إلى القاهرة فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، على رأس وفد يضم عددا من وزراء الحكومة اليمنية.

وسيتم خلال الزيارة عقد لقاء ثنائى مع الدكتور مصطفى مدبولى، يعقبه جلسة مباحثات موسعة برئاسة رئيسى وزراء البلدين، لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك.