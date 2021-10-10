شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يعلن إطلاق اسم "بيج رامى" على أكبر ميادين المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إطلاق اسم البطل القومى "بيج رامي" على أحد أكبر ميادين العاصمة، وسيتم تحديد اسم الميدان خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة، تكريما لما حققه لمصر من بطولة عالمية للمرة الثانية على التوالى ويفوز بمستر أولمبيا 2021، مؤكدًا أن بيج رامى يستحق الكثير.

وطالب المحافظ، شباب مصر أن يتخذوا بيج رامى الأسطورة العالمى مثالا وقدوة لهم فى التحدى والصبر والتصميم والاستفادة من تجاربه لتدفعهم للأمام، وتحقيق أحلامهم وأهدافهم، مؤكدًا أن الكلمات تعجز عن وصف طباع وأخلاقيات وقدرة وعزيمة رامى السبيعى الذى وهبه الله نعمة حسن الخلق وحب الناس، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى جاهدة للاستفادة من خبرات بيج رامى، ليكون من بين شباب المحافظة أبطالا يحذون حذوه.