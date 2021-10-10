شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ 520 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لمشروعات حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أنه تم ضخ 520 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات بقرى مبادرة حياة كريمة من أصل 1.4 مليار جنيه يخصصها الجهاز لحياة كريمة.

وأضافت جامع، فى تصريحات لها مساء اليوم الأحد، خلال تفقدها أجنحة معرض تراثنا، أن هذه المبادرة هى الأضخم فى مصر وخارجها لأنها تمس عددا كبيرا من المواطنين، مشددة على أن شروط التمويل بسيطة جدًا ومنها إجادة القراءة والكتابة ومستندات بسيطة مثل عقد إيجار أو ملكية أو البطاقة أو بطاقة ضريبة.

تهدف مبادرة "حياة كريمة" لتحقيق التنمية الشاملة فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية والنهوض بالريف المصرى من خلال تطوير البنية الأساسية والمرافق، وتوفير سكن كريم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير الوحدات ومراكز الشباب، كما تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادى وتدريب وتأهيل وتشغيل القادرين على العمل، وإنشاء مراكز خدمية مجمعة لتوفير كل الخدمات اللازمة للمواطنين، وتعمل الحكومة من خلال قطاعاتها المختصة، على جعل قرى الريف شريكا أساسيا فى التنمية ودعم الصناعة الوطنية والاستثمار فى البشر.