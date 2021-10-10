شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستقبل نظيره اليمني بمطار القاهرة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم ، بمطار القاهرة الدولي، الدكتور معين عبدالملك، رئيس وزراء اليمن، حيث أجريت مراسم الاستقبال لـ"عبد الملك" والوفد المرافق له.

ووصل رئيس الوزراء اليمني إلى القاهرة في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، على رأس وفد يضم عددا من وزراء الحكومة اليمنية.

وسيتم خلال الزيارة عقد لقاء ثنائي مع الدكتور مصطفي مدبولي، يعقبه جلسة مباحثات موسعة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك.