شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي: مصر ستظل سندا قويا للأشقاء فى جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة.



الرئيس السيسي: مصر ستظل سندا قويا للأشقاء فى جنوب السودان الرئيس السيسي: مصر ستظل سندا قويا للأشقاء فى جنوب السودان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية ستظل سندا قويا للأشقاء في جنوب السودان، متابعا: "سنواصل الجهود لدعم سبل تعزيز السلام والاستقرار والتنمية فى جنوب السودان.. وترسيخ دعائم السلام الداخلى".



الرئيس السيسي: أجريت مباحثات مكثفة مع رئيس جنوب السودان لتعزيز العلاقات الرئيس السيسي: أجريت مباحثات مكثفة مع رئيس جنوب السودان لتعزيز العلاقات

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرئيس سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان والوفد المرافق له في بلدهم الثانى مصر، متمينا لهم إقامة طبية، معربا عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدين على مختلف الأصعدة استنادا لإرادة سياسية مشتركة للحفاظ على تلك العلاقات وتعزيزها في الفترة المقبلة.



الإفتاء: احتفلوا بميلاد النبى وأحيوا سنته ولا تلتفتوا لمن يحرم الاحتفال الإفتاء: احتفلوا بميلاد النبى وأحيوا سنته ولا تلتفتوا لمن يحرم الاحتفال

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن السنة النبوية ذكرت الكثير من الأدلة على أن الصحابة الكرام كانوا يحتفلون بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم مع إقراره لذلك وإذنه فيه، فعن بُرَيْدَةَ الأسلمى رضى الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فى بعض مغازيه، فلمَّا انصرف جاءت جاريةٌ سوداءُ فقالت: "يا رسول الله، إنِّى كنت قد نذرت إنْ ردَّكَ الله سالمًا أن أضربَ بينَ يَديْكَ بالدَفِّ وأتغنَّى، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: "إن كنت نَذرت فاضربي، وإلا فَلا".







الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لكافة الآليات الضامنة لأمن واستقرار شبه الجزيرة الكورية الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لكافة الآليات الضامنة لأمن واستقرار شبه الجزيرة الكورية

الرئيس السيسى يؤكد لرئيس جنوب السودان ضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضةأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه ناقش مع رئيس جنوب السودان، ملف مياه النيل فى إطار التنسيق المستمر فى هذا الشأن، وفى ضوء التطورات الجارية فى ملف سد النهضة، متابعا: "أكدنا على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم استنادا إلى القانون الدولى ومخرجات مجلس الأمن، وهو الأمر الذى من شأنه تعزيز الاستقرار فى المنطقة ويفتح التعاون بين حوض النيل.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بيونج سيوك بارك، رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية، وذلك بحضور المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، وجين ووك هونج، السفير الكوري بالقاهرة.



الصحة تكشف 4 نصائح لتعزيز الصحة النفسية للمراهقين.. تعرف عليها الصحة تكشف 4 نصائح لتعزيز الصحة النفسية للمراهقين.. تعرف عليها

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 نصائح لتعزيز الصحة النفسية للمراهقين أولها اتباع أنماط نوم صحية، حيث يفضل النوم والاستيقاظ فى نفس الوقت يوميا بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بانتظام .



الرئيس السيسي يستقبل رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية الرئيس السيسي يستقبل رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بيونج سيوك بارك، رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية، وذلك بحضور المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، وجين ووك هونج، السفير الكوري بالقاهرة.



تحرير 65 ألف مخالفة لمواطنين لعدم ارتدائهم الكمامة خلال أسبوع.. انفوجراف تحرير 65 ألف مخالفة لمواطنين لعدم ارتدائهم الكمامة خلال أسبوع.. انفوجراف

وجهت وزارة الداخلية حملات مكبرة لاستهداف غير الملتزمين بالاجراءات الاحترازية، في إطار حرصها على سلامة المواطنين، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.



التعليم: تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى خلال الأسابيع المقبلة التعليم: تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى خلال الأسابيع المقبلة

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استقبال مبالغ التأمين على التابلت من طلاب الصف الأول الثانوى استعدادا لتسليمه للطلاب، حيث من المقرر أن يسلم لطلاب الصف الأول الثانوى خلال الأسابيع المقبلة.



الفريق التراس: نضع كافة خبراتنا وإمكانياتنا للتعاون مع أشقائنا بالقارة الإفريقية الفريق التراس: نضع كافة خبراتنا وإمكانياتنا للتعاون مع أشقائنا بالقارة الإفريقية

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز التعاون والتكامل مع الأشقاء الأفارقة، مشيرا أن العربية للتصنيع تحرص علي تحقيق التواصل وتبادل الخبرات مع كافة الدول الأفريقية وتدريب الكوادر البشرية بأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة.



الصحة تضبط 27 طن حلوى وأغذية فاسدة بالتزامن مع احتفالات المولد النبوى الصحة تضبط 27 طن حلوى وأغذية فاسدة بالتزامن مع احتفالات المولد النبوى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط وإعدام 27 طنا و239 كيلو جرام حلوى وأغذية متنوعة، و605 لترات من العصائر والمياه المعبأة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك ضمن الحملات الدورية المكثفة التى نفذتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على المنشأت الغذائية على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة من 29 سبتمبر الماضى وحتى أمس السبت، بالتزامن مع الاحتفالات بالمولد النبوى الشريف، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.



رئيس الوزراء يناقش سيناريوهات مواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الوقود والسلع عالميا رئيس الوزراء يناقش سيناريوهات مواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الوقود والسلع عالميا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمناقشة عدد من السيناريوهات المتعلقة بمواجهة تداعيات ارتفاعات أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية في السوق العالمية، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.



غدا طقس حار على القاهرة شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 31 وأسوان 42 غدا طقس حار على القاهرة شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 31 وأسوان 42

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الاثنين، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء ، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد .



القضاء الإداري يحكم في طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس الزمالك 24أكتوبر القضاء الإداري يحكم في طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس الزمالك 24أكتوبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، حجز طعن رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور، الذي طالب فيه بوقف قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك، للحكم بجلسة 24 أكتوبر الجاري.



محمد صلاح يتلقى دعوة من الأمير وليام لحضور حفل جائزة "Earthshot" الأولى محمد صلاح يتلقى دعوة من الأمير وليام لحضور حفل جائزة "Earthshot" الأولى

دعا الأمير وليام، دوق كامبريدج، النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي إلى جانب عدد من المشاهير، لحضور حفل جائزة Earthshot "إيرثشوت" الأولى من نوعها، يوم 17 أكتوبر الجارى، فى لندن، لتوزيع بعض الجوائز من بينها جائزة "إيرثشوت" وهي جائزة بيئية عالمية للتعامل مع تغير المناخ، وتقدم للحلول المبتكرة لإصلاح الكوكب.