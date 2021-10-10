شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تمدد فترة سداد مديونيات الشركات والمصانع لـ7 سنوات بمقدم 15% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الدولة المصرية تضع كافة إمكاناتها ومساندتها لدفع عجلة الإنتاج والوقوف جنباً إلي جنب مع كافة المسثمرين العاملين داخل الجمهورية ووضع مصلحة العامل المصري في المقدمة.

جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء جمعية مستثمرى أكتوبروبحضور الدكتور محمد خميس شعبان رئيس مجلس إدارة الجمعية، وخلال اللقاء قدم عوض شرحاً مبسطا بالرؤية المستقبلية التي تستهدفها الهيئة خلال الفترة القادمة، واستمع إلي بعض العقبات التي تواجه المستثمرين في أعمالهم والتي تتعلق بعمل الهيئة، وأكد علي متابعته الحثيثة لأي عقبة قد تواجههم، ومنها مشكلة المديونية لدي بعض المستثمرين .

وأوضح رئيس الهيئة، أنه تم مد فترة تقسيط مديونيات الشركات والمصانع لدي التأمينات حتى 7 سنوات، وذلك لمن تزيد قيمة المديوينة عن مليون جنيه، وتقسيط يصل إلى 5 سنوات للمديونيات أقل من مليون جنيه، على أن يكون مٌقدم المديونية 15% من إجمالى المبالغ المستحقة للتأمينات، وكذلك مد تراخيص السيارات التي عليها مديوينات إلى 6 أشهر بدلا من 3 أشهر حتي لا تصبح عقبة في ممارسة جميع أنشتطهم التجارية.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الهيئة إلي أن الهيئة تخطو خطوات ثابتة نحو التحول الرقمي، حيث تم إتاحة 15 خدمة استعلام عبر بوابة مصر الرقمية تهم أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال و السيارات، كما تم إطلاق خدمة تقديم الاستمارات الخاصة بالتأمينات "استمارة 1،2،6" من خلال موقع الهيئة الإلكتروني www.nosi.gov.eg بما يقلل من تداول المستندات الورقية ويوفر الوقت والجهد لأصحاب الأعمال.