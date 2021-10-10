شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يؤكد لرئيس جنوب السودان ضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه ناقش مع رئيس جنوب السودان، ملف مياه النيل فى إطار التنسيق المستمر فى هذا الشأن، وفى ضوء التطورات الجارية فى ملف سد النهضة، متابعا: "أكدنا على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم استنادا إلى القانون الدولى ومخرجات مجلس الأمن، وهو الأمر الذى من شأنه تعزيز الاستقرار فى المنطقة ويفتح التعاون بين حوض النيل.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره رئيس جنوب السودان: "أسعدنى لقائك اليوم وما عكسه من تقارب فى رؤى البلدين وهو سمة مميزة للعلاقات الوطيدة بين البلدين.. واتطلع إلى مزيد من التعاون وأتمنى لجنوب السودان كل الخير والاستقرار واجدد ترحيبى بكم فى بلدكم الثانى مصر وشكرا".