100 ألف جنيه.. جائزة جديدة بمؤسسة فاروق حسني لـ"شخصية أثرت الحياة الثقافية"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

اجتمع اليوم الأحد، مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون بمقر المؤسسة لمناقشة خطة عمل المؤسسة الفترة المقبلة.

وقرر مجلس الأمناء تخصيص جائزة الإستحقاق الكبري لشخصية أثرت الحياة الثقافية والفنية بأعمالها.

وتمنح هذه الجائزة للرموز الفنية والثقافية وتكون قيمتها 100 ألف جنيه.

ورشح مجلس الأمناء الأديب محمد سلماوي ليصبح الأمين العام للجائزة ويقوم أعضاء مجلس الأمناء بالتصويت علي اسم من الأسماء المرشحة للفوز بالجائزة.

بالإضافة إلى جوائز الفنون بفروعها الخمس (التصوير "الرسم"- النحت - العمارة -النقد الفني التشكيلي- التصوير الفوتوغرافي).

كما ناقش المجلس إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية في الفترة القادمة إيماناً بأهمية الاشتباك مع القضايا الثقافية الراهنة.

ويضم مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، كل من: الفنان فاروق حسني، والدكتور مصطفي الفقي، المهندس نجيب ساويرس، الدكتور زاهي حواس، والكاتب محمد سلماوي، والدكتورة مؤمنة كامل، والدكتورة علية عبد الهادي، الإعلامية چاسمين زكي، الدكتور حسام لطفي، الدكتور خالد سرور ممثل وزارة الثقافة، المهندس عبد السلام شعير، السيدة إيناس لوقا، الكاتب وائل السمري، الفنان إيهاب اللبان، أحمد الضبع، تامر عوف.

والجدير بالذكر أن مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون فتحت باب الإشتراك في الاول من سبتمبر لجوائز الفنون الدورة الثالثة لعام 2022 في مسابقات ( التصوير "الرسم"- النحت - العمارة - النقد الفني التشكيلي-التصوير الفوتوغرافي) على الموقع الرسمي للمؤسسة.