شائعة أرعبت الجميع.. مصدر يكشف ماذا حدث في مدرسة منشأة البكاري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر مطلع عن حقيقة ما تداولته بعض الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تسجيل حالات وفاة في إحدى مدارس الهرم غرب الجيزة، الأحد.

وحدة المتابعة بمديرية أمن الجيزة رصدت منشورًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تلك المهتمة بأخبار المناطق التابعة لحي الهرم زعم مروجوه وفاة 3 طلاب بإحدى مدارس منشأة البكاري وسط حالة من الذعر انتابت أولياء الأمور.

وقال المصدر - الذي رفض نشر اسمه- إن هذا الكلام عار تماما من الصحة، موضحا أن حقيقة الواقعة حدوث تدافع بين الطلاب وانصراف الجميع دون إصابات.

وانطلقت أمس السبت أولى أيام العام الدراسي الجديد 2021 /2022. استقبلت المدارس نحو 23 مليون طالب في مراحل التعليم المختلفة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم عودة المدارس بشكل منتظم بحضور كامل بجميع الصفوف، مع التشديد على الحضور والغياب، مع إتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.