شكرا لقرائتكم خبر عن المسلمانى وماجد المصرى يلعبان مع شوبير وشوقى غريب فى مباراة خيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب السياسي أحمد المسلماني المستشار السابق لرئيس الجمهورية، إنه سيخوض مباراة كرة قدم خيرية مع نجوم أبناء محافظة الغربية شوقي غريب وأحمد شوبير والفنان ماجد المصري والمطرب محمد ثروت لصالح مستشفي 900900 الجامعي بالغربية.

وكانت مدينة المحلة الكبري قد شهدت ظهر اليوم وضع جامعة طنطا لحجر الأساس لمستشفي 900900 الجامعي، بحضور مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، ورئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكي، ووكيل مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، ونائب وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، ومطران طنطا الأنبا بولا، وعضو مجلس النواب محمود الشامي.

وأعلن الكابتن أحمد شوبير مقدم الحفل إطلاق مباراة خيرية باسم منتخب 900900 يخوضها قدامي نجوم كرة القدم وبعض شخصيات محافظة الغربية بقيادة الكابتن شوقي غريب، وذلك في إطار الدعاية وجمع التبرعات للمستشفي.

وقال المسلماني: إنني تحدثت مع الكابتن شوقي غريب بخصوص المباراة، وأنا سعيد لمشاركتي فيها، وهي بالطبع مباراة شرفية لكنها فكرة خلاقة من أجل لفت انتباه المجتمع وجذب المتبرعين.

يذكر أن مستشفي 900900 هو أول مستشفي ذكي في مصر، ومن المقرر أن يخدم محافظة الغربية والمستشفيات المجاورة.