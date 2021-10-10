شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: بدء الدراسة بـ27 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بـ2021 ـ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، اليوم، سير العملية التعليمية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2021/2022.

وقال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إن الوزارة تسعى جاهدة للحفاظ على سير العملية التعليمية في ظل ما تواجهه البلاد من تحديات بسبب فيروس كورونا، مشيرًا إلى ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية بجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح بصيلة أن العام الدراسي 2021-2022 سيشهد بدء الدراسة بـ27 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك بـ10 محافظات مختلفة، كما ستشهد الوزارة تخريج دفعة جديدة من طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية بـ10 مدارس مختلفة إلى سوق العمل.

واختتم بصيلة مؤكدًا على تطعيم كافة العاملين بالمدارس ضد فيروس كورونا، متمنيًا السلامة إلى الجميع وعام دراسي مليء بالنجاح والتوفيق.