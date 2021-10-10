شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تغلق سناتر للدروس الخصوصية فى أول يوم مدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف مجهودات غلق سناتر الدروس الخصوصية المخالفة لما لها من تأثير ضار على العملية التعليمية، وفي ذلك الإطار شن حي الطالبية حملات أسفرت عن غلق مجموعة من السناتر.

وأوضحت المحافظة فى بيان اليوم، أنه تم غلقها ومصادرة محتوياتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وجاري استكمال الحملات بكافة الأحياء والمراكز لغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية.

وأشار محافظ الجيزة، إلي جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب دون أي معوقات حيث قامت الأحياء والمراكز بالتعاون مع الإدارات التعليمية ومراجعة إشتراطات السلامة الإنشائية والأمان والتأكد من تغطية البالوعات و سلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك وأسلاك الكهرباء وتوافر طفايات الحريق وغسيل ونظافة خزانات المياه مع متابعة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بصورة مستمرة .