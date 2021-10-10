شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات..التعليم: تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوى الأسابيع المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم.

رضا حجازى خلال متابعة أول يوم دراسة: التعليم الحضورى أهم وأكثر جذبًا للطلاب

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التعليم: تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى خلال الأسابيع المقبلة