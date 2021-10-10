شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق مسابقة بين الأئمة والواعظات بعنوان "نبى الرحمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق مسابقة "نبى الرحمة" وهى مسابقة مفتوحة للأئمة والواعظات وغيرهم، وتضم 20 سؤالا تبدأ من يوم الأحد الثالث من شهر ربيع الأول وحتى الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 1443هـ، مع جوائز قيمة للفائزين.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن المسابقة تأتى فى إطار مبادرة "نبى الرحمة"، التى أطلقتها بفعاليات واسعة، بالتزامن مع قرب الاحتفال بالمولد النبوى الشريف المقرر له – فلكيا - يوم الإثنين 12 ربيع الأول الموافق 18 أكتوبر المقبل، بقصد التذكير بجوانب الرحمة الواسعة فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم وفى سيرته وسنته وفى ديننا الحنيف.

ومن المقرر أن تصاحب المبادرة تلاوات قرآنية وابتهالات دينية ومسابقات ثقافية وإصدار عدد خاص من كل من مجلة منبر الإسلام ومجلة الفردوس، اللتين يصدرهما المجلس الأعلى للشئون الإسلامية حول تلك المعانى السامية والجوانب الأخلاقية الراقية فى حياته وسيرته وسنته صلى الله عليه وسلم.