السيسي: مصر سنواصل دعم السلام والاستقرار في جنوب السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية ستظل سندًا قويًا للأشقاء في جنوب السودان، مضيفًا: "سنواصل الجهود لدعم سبل تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في جنوب السودان وترسيخ دعائم السلام الداخلي".

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جنوب السودان: "ندعم جهود حفظ دولة جنوب السودان ومقدراته، وندعم السلام والتنمية ومواجهة التحديات التي تواجه جنوب السودان"، متابعًا: "أكدت في هذا الصدد دعم مصر الكامل لجهود الرئيس لتحقيق السلام في البلاد، والجهود المبذولة من مختلف الأطراف، لتحقيق السلام".

وتابع: "تبادلنا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها الوضع في الشرق الأفريقي والعمل على احتواء التداعيات لباقي دول المنطقة"، متابعًا: "توافقنا على التنسيق المشترك بما يحقق أمن واستقرار المنطقة في إطار المسئولية والمصلحة المشتركة".