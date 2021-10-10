شجعوهم على البحث والتقصي.. نائب وزير التعليم يخاطب المعلمين وأولياء الأمور والطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

وجه الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نصيحة إلى المعلمين وأولياء الأمور والتلاميذ، بمناسبة بدء العام الدراسي.

وأكد حجازي، في تصريحات أدلى بها عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن إيداع المعلومات في عقول التلاميذ لتخزينها يساعد في صناعة قوالب مكررة من التلاميذ غير قادرة على مواكبة متطلبات ومهارات القرن الحادي والعشرين، ولا يحقق بناء الإنسان المصري.

وطالب نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتشجيع التلاميذ على البحث والتقصي وامتلاك مهارات التفكير، مضيفًا: "شجعوا التلاميذ على البحث والتقصي واستثمار كل طاقتهم؛ حتى يمتلكوا مهارات التفكير بأنواعه المختلفة، فأرجوكم أعزائي المعلمين وأولياء الأمور لا تقدموا معلومات جاهزة للتلاميذ بل ساعدوهم على بناء المعرفة بأنفسهم وبناء شخصيتهم وحدوث تعلم حقيقي يساعد التلاميذ على الاندماج والتفكير والاستمتاع بما يتعلمونه حتى يوظفوه في حياتهم".

وطالب حجازي التلاميذَ بالمحافظة على صحتهم بالتغذية السليمة وتطبيق قواعد الإجراءات الاحترازية وعدم التزاحم، والالتزام بممارسة الأنشطة والمحافظة على الوقت، وكذلك الجد والاجتهاد والحرص على تحصيل دروسهم أولًا بأول، مضيفًا: "ولا تترددوا في توجيه أي سؤال لمعلمكم كي يرشدكم ويساعدكم على التفوق، وأرجوكم أبنائي استمتعوا بتعلمكم؛ لأنه بقدر ابتهاجكم بقدر انتعاش المخ لديكم، واعلموا أبنائي أن ألم الدراسة لحظة وينتهي، بينما إهمالها ألم يدوم مدى الحياة".

انطلق العام الدراسي الجديد أمس السبت على مستوى مدارس 12 محافظة، التي تعمل يوم السبت من كل أسبوع، واكتمل انطلاقها اليوم بباقي المحافظات.