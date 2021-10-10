لسد عجز هيئة التدريس.. طلب إحاطة ضد وزير التعليم مع بدء العام الدراسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365"

تقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب طهطا- طما- جهينة بسوهاج، بطلب إحاطة ضد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن سد العجز في هيئة التدريس بالإدارات التعليمية المختلفة.

وأشار سالم، في بيان له اليوم الأحد، إلى أنه رغم صدور الكتاب الوزاري الدوري رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢١، والخاص بسد العجز في هيئة التدريس بالتخصصات المختلفة والاستعانة بالمؤهلات العليا التربوية، (مؤهل عالٍ مناسب بالإضافة إلى دبلومة تربوية)، للعمل بالمدارس نظير أجر عن الحصة الواحدة قيمته ٢٠ جنيهًا، إلا أنه تم الإعلان بمختلف الإدارات التعليمية بمحافظة سوهاج عن سد العجز في التخصصات المختلفة عن طريق التطوع ودون أجر، بالمخالفة للقرار الوزاري الصادر والخاص بمنح أجر عن الحصة الواحدة ٢٠ جنيهًا.

وأضاف النائب أن مديرية التربية والتعليم بسوهاج بدأت بالفعل في الحصول على طلبات التطوع؛ وهو الأمر المخالف للقرار الخاص بالعمل مقابل أجر بالحصة.

ولفت سالم إلى أنه رغم أن هناك عجزًا كبيرًا في المدرسين ورغم سابقة قيام الوزارة بتنظيم مسابقة تم من خلالها اختيار والتعاقد مع ٣٦ ألف مدرس، وتدريبهم وتوزيعهم على المدارس، واشتغلوا فعليًّا بالمدارس عدة أشهر؛ فإن الوزارة لم تستعِن بهم مرة أخرى حتى الآن، وأصدرت قرارات جديدة للعمل بالأجر مقابل الحصة أو بالتطوع؛ مما يدل على التخبط الشديد لدى الوزارة في التعامل مع هذا الملف.