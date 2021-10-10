فيديو لاشتباكات مع الأهالي واستخدام للألعاب النارية في أحراز "أحداث المنصة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

استعرضت الدائرة الأولى إرهاب المُنعقدة بمُجمع محاكمة طرة، اليوم، أحراز القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث المنصة"، المُتهم فيها القياديان الإخوانيان محمد بديع و محمود عزت وآخرين.

وظهر من بين العرض فيديو من الأحداث يُوثق عنف متجمهرون بشارع عمومي، وأشارت المحكمة إلى أنه طريق النصر أمام النصب التذكاري للرئيس الأسبق أنور السادات.

وأثبت المحكمة أن عدد من المُتجمهرين كانوا يستترون خلف سواتر من الأحجار والبلاط، ويقومون بالاشتباك مع الأهالي عبر تبادل التراشق بالحجارة وسط كر وفر، كما ظهر استخدام الألعاب النارية، وأظهر الفيديو كذلك وجود سيارة مُشتعلة غيرت النار ملامحها تماماً.

وأشار الدفاع في تعليقه على الفيديو إلى أن تاريخ الواقعة المصورة ليس هي محل اتهام موكليهم.

وأجلت الدائرة الأولى إرهاب، المُنعقدة بمُجمع محاكم طرة، نظر محاكمة محمود عزت ومحمد بديع وآخرين في القضية المعروفة بـ"أحداث المنصة" لجلسة 1 نوفمبر لاستكمال فض الأحراز.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام الدين فتحي أمين، وأمانة سر حمدي الشناوي.

المتهمون في القضية هم محمد بديع، والسيد محمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمرو زكي، وأسامة يس، وصفوت حجازي، وعاصم عبدالماجد، ومحمد عفيفي، ومصطفى عبدالخالق، وحمدي مرسي شمعة، وياسر عبدالتواب، ومحمد لطفي، ومحمد جمعة، وعلي رمضان، وداود خيرت سليمان، وعاصم أبوالفتوح، وحمادة البدري، وأحمد حسن رزق، وجمال كمال، وعامر هدية، و59 آخرين.

ويواجه المتهمون تولى قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها.