ضبط عامل يدير صفحتين لبيع العملات المالية المقلدة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة صفحتين على موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" لاستقطاب راغبى شراء العملات المالية المقلدة والنصب والإحتيال عليهم

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بعض الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى يديرها أحد الأشخاص ويقوم من خلالها بعرض عملات وطنية مقلدة للبيع بواقع 350 جنيه صحيحه للألف المقلدة، بقصد النصب والإحتيال على راغبى شراء تلك العملات والإستيلاء على أموالهم.

تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن القائم على إدارة تلك الصفحات (عامل –مقيم بمحافظة القاهرة) حيث إستغل المذكور مهاراته فى إستخدام البرامج الإلكترونية وإنشاء وإدارة صفحتين على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" حيث يعرض من خلال إحداهما العديد من صور العملات المقلدة فئات (200 – 100) جنيه مصرى ومقاطع فيديو تؤكد ذلك زاعماً قيامه ببيع الألف المقلدة نظير مبلغ( 350) جنيه صحيحة ، بينما يقوم بإستخدام الصفحة الآخرى منتحلاً صفة فتاة لإستقطاب عملائه من راغبى شراء العملات المقلدة ، وعقب الإتفاق مع أحد الراغبين فى شراء تلك العملات المقلدة يقوم بتحديد موعد للتقابل معه وعرض صور العملات عليه والإستيلاء على المبالغ المالية الصحيحة عقب إيهامه بإحضارالعملات المقلدة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة ، وعثر بحوزته على ("هاتف محمول"بفحصهتبين إحتوائه على العديد من صور لوجهى العملات الورقية فئات 100 – 200 جنيه ، محادثات نصية متبادلة بينه وبين عملائه) ، وكذا (الصفحتين المشار إليهما التى يستخدمها فى عرض العملات وإستقطاب ضحاياه –مقاطع فيديو للعملاتالمقلدة).

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.