مصدر أمني: شدة التيار تعيق مهمة "الضفادع البشرية" بحادث كوبري الساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر مطلع عن ملابسات جديدة في انقلاب سيارة من أعلى كوبري الساحل، الأحد.

وقال المصدر إن شدة التيار تعيق مهمة رجال الضفادع البشرية للبحث عن ناجيين مؤكدا "العربية ملهاش أثر لحد دلوقتي".

وانتقل عدد من القيادات الأمنية والميدانية إلى محلى الحادث بقيادة اللواء رجب عبد العال ورئيس حي شمال الجيزة والسكرتير العام المساعد للمحافظة؛ لمتابعة مستجدات الحادث.

الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفعت بـ5 لانشات إنقاذ نهري؛ للبحث عن ناجيين. وترأس اللواء جابر بهاء مدير الإدارة القوات المشاركة بقيادة الرائد أحمد الشافعي بالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية والحماية المدنية بالقاهرة.

تلقى اللواء عمرو طلعت مدير قطاع شمال الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة من أعلى كوبري الساحل واختفاء الحافلة والركاب.

شاهد عيان روى المشهد الأخير للحادث قائلا: "ميكروباص gm اتجاه روض الفرج خبط السور الحديد ونزل به" مضيفا "الميكروباص نزل بالركاب في النيل ومحدش طلع".

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة أجرة وسقوطها من أعلى كوبري الساحل.

المعاينة الأولية كشفت عن أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اتجاه روض الفرج، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.