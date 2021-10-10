5 لانشات إنقاذ نهري تبحث عن ضحايا حادث كوبري الساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ5 لانشات إنقاذ نهري؛ للبحث عن ناجيين من حادث انقلاب سيارة من أعلى كوبري الساحل، الأحد.

اللواء جابر بهاء مدير الإدارة يترأس القوات المشاركة بقيادة الرائد أحمد الشافعي بالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية والحماية المدنية بالقاهرة.

تلقى اللواء عمرو طلعت مدير قطاع شمال الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة من أعلى كوبري الساحل واختفاء الحافلة والركاب.

شاهد عيان روى المشهد الأخير للحادث قائلا: "ميكروباص gm اتجاه روض الفرج خبط السور الحديد ونزل به" مضيفا "الميكروباص نزل بالركاب في النيل ومحدش طلع".

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة أجرة وسقوطها من أعلى كوبري الساحل.

المعاينة الأولية كشفت عن أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اتجاه روض الفرج، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.