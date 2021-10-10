لاستكمال فض الأحراز.. تأجيل محاكمة محمود عزت و محمد بديع في "أحداث المنصة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المُنعقدة بمُجمع محاكم طرة، نظر محاكمة محمود عزت ومحمد بديع وآخرين في القضية المعروفة بـ"أحداث المنصة" لجلسة 1 نوفمبر لاستكمال فض الأحراز.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام الدين فتحي أمين، وأمانة سر حمدي الشناوي.

المتهمون في القضية هم محمد بديع، والسيد محمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمرو زكي، وأسامة يس، وصفوت حجازي، وعاصم عبدالماجد، ومحمد عفيفي، ومصطفى عبدالخالق، وحمدي مرسي شمعة، وياسر عبدالتواب، ومحمد لطفي، ومحمد جمعة، وعلي رمضان، وداود خيرت سليمان، وعاصم أبوالفتوح، وحمادة البدري، وأحمد حسن رزق، وجمال كمال، وعامر هدية، و59 آخرين.

ويواجه المتهمون تولى قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها.