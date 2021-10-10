شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لأسر الشهداء": نعمل على تفعيل التحول الرقمى وميكنة خدمات الرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم الأحد، للإعلان عن تفاصيل عودة المصاب معوض عادل معوض زاهر (أحد مصابى ثورة 25 يناير) من الخارج لاستكمال علاجه في مصر.

وقدم الخطيب، فى بداية المؤتمر التهنئة للرئيس السيسي، وقادة الجيش المصرى البواسل وجموع الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن ذكرى أكتوبر تعطينا الأمل والقوة للعبور نحو التنمية والمستقبل تحت القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية من خلال المشروعات القومية العملاقة التى تتم على أرض بمصر .

وأضاف الخطيب، أنه بمناسبة تلك الذكرى الوطنية الخالدة، نظم المجلس القومى عددا من الرحلات الترفيهية والتثقيفية لأسر الشهداء والمصابين إلى المزارات والمتاحف الحربية ( المتحف الحربى بالقلعة، بانوراما حرب أكتوبر)، وعن الخدمات التى يقدمها المجلس لدعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين فى جميع المجالات (الصحية، التعليمية، الإجتماعية والنفسية) سواء من خلال مقر المجلس بالقاهرة أو مكاتبه الإقليمية بمختلف المحافظات .

وأشار الخطيب، إلى أن جميع الخدمات تقدم للمستفيدين بالمجان سواء الخدمات الصحية أو الاجتماعية أو غيرها من الخدمات، مضيفاً أنه تم تنظيم وتطوير خدمات الرعاية الطبية من خلال وضع لائحة طبية تهدف إلى تقديم خدمة متميزة ومتابعة حالة المرضى بصفة مستمرة لوضع البروتوكول العلاجى الأنسب لكل حالة .

وقدم أمين عام المجلس شرحاً وافياً حول التحول الرقمى وميكنة الخدمات وبالفعل تم الإنتهاء من أعمال تركيب جميع الأجهزة والسيرفرات اللازمة إستعداداً لبدء التحول الرقمى الفعلى بداية العام القادم لتكون جميع الخدمات مميكنة ولتوفير الوقت والجهد، إضافة لتقليل تدخل العنصر البشرى فى تقديم الخدمة مما يساعد فى تقديم الخدمات بنزاهة وشفافية وسرعة .

وأعلن أمين عام المجلس عن تعديل الهيكل التنظيمى واستحداث إدارات جديدة مثل إدارات التخطيط الاستراتيجى والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، الدعم التشريعي، نظم المعلومات والتحول الرقمى والتى نص عليها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018ونعمل جاهدين على إدخال الحوكمة ضمن إطار عمل المجلس تماشياً مع سياسة الدولة واستراتيجيتها مصر 2030 .

قال أمين عام المجلس، إنه بحمد الله وفضله وبعد مجهودات مضنية من المجلس القومى بالتعاون مع مجلس الوزراء ووزارات الخارجية والصحة من خلال اللجنة المشكلة لمتابعة الحالة الصحية للمصاب معوض عادل معوض زاهر والذى كان يعالج بأحد المراكز الطبية بلندن لمدة 7 سنوات على نفقة المجلس القومي، تمت عودته مساء الخميس الماضى على متن طائرة إسعاف خاصة لاستكمال علاجه بأحد المراكز الطبية المتخصصة والمجهزة، حيث تولى المجلس نفقات علاج المصاب بلندن طوال السنوات السابقة.

وأضاف أمين عام المجلس، أنه يتم متابعة الحالة الصحية للمصاب وتقديم الخدمة الطبية اللازمة له .