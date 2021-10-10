شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الإيطالى بالقاهرة يؤكد أهمية تاريخ العلاقات بين مصر وإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير إيطاليا بالقاهرة جيامباولو كانتيني، أهمية تاريخ العلاقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بين مصر وإيطاليا، مشيرا إلى أن التراث الثقافي في العلاقات بين البلدين يعتبر فريدا من نوعه.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في تقديم الكتابين (السفارة الإيطالية في مصر) و(لؤلؤة النيل التي تم إنقاذها من المياه)، وذلك من المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة.

وقال السفير الإيطالي إن الكتاب الأول عن السفارة الإيطالية، الذي صدرت اليوم نسخته باللغة العربية وسوف تصدر النسخة الإنجليزية الشهر المقبل، يتناول تاريخ السفارة عبر قرنين من الزمن، موجها الشكر للمترجمة الدكتورة وفاء البيه التي حصلت على وسام نجمة إيطاليا من الطبقة الثالثة في يوليو الماضي؛ تقديرا لجهودها في الترجمة ونقلها المعاني بدقة إلى اللغة العربية.

وأضاف أن الجالية الإيطالية لعبت دورا هاما في بناء الدولة المصرية والمجتمع المدني في المجالين الثقافي والاجتماعي في مصر الحديثة، مشيرا إلى أن تصميم دار الأوبرا القديم كانت على يد مهندس إيطالي وكذلك بعض المباني في القاهرة والإسكندرية وإنشاء البريد ودور السينما.

وأفاد أن الكتاب الثاني يتناول دور الشركات الإيطالية في إنقاذ معبد فيلة بأسوان مثلما حدث مع معبد أبو سمبل، حيث كانت المهمة شاقة وصعبة للغاية، مشيرا إلى دور بنك الاسكندرية في تمويل مشروع الترجمة.

ونوه عن مبادرة جديدة وهي مشروع ترجمة لجريدتي "الشرق" و"المحايد"، واللتين أصدرتهما الجالية الإيطالية خلال الفترة من عام 1895 إلى عام 1940، حيث سيتم ترجمة 181 مجلدا وذلك بالتعاون بين الدكتورة وفاء البيه والمعهد الإيطالي على أن يتم رقمنته وسوف يكون متاحا للإطلاع على الإنترنت.