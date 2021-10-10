شكرا لقرائتكم خبر عن 5 محاور رئيسية لمواجهة "السحابة السوداء" بعام 2021.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى وزارة الدولة لشئون البيئة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، والوزارات الأخرى، لوضع خطة محكمة لهذا العام 2021، لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة والمعروفة إعلاميا بظاهرة السحابة السوداء.

وأكدت وزارة البيئة، على أن منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، فى هذا العام 2021، ترتكز على عدد من المحاور الأساسية، والتى تتمثل في:

1- متابعة الإجراءات الخاصة بجمع وكبس وتدوير قش الأرز بالمحافظات التي تطبق فيها المنظومة.

2- تكثيف الحملات الخاصة بالتفتيش للحد من الانبعاثات، والتي تنتج عن مصادر التلوث المحتملة، ويأتى التفتيش على المنشآت الصناعية وفحص عوادم السيارات، ضمن هذه الأجراءات ، بالإضافة الى مراقبة المقالب العشوائية للمخلفات الصلبة.

3-تكثيف الرصد والمتابعة عبر الأقمار الصناعية وأجهزة الإنذار المبكر والتطبيقات الحديثة لتحليل بيانات ومؤشرات جودة الهواء.

4-خدمات استقبال شكاوى المواطنين لمنع الحرق المكشوف لقش الارز والمخلفات الصلبة.

5-تكثيف الندوات الخاصة بالتوعية واللقاءات مع المزارعين، لتعريفهم بالإجراءات الخاصة بالحد من نوبات تلوث الهواء وكيفية الاستفادة من قش الأرز.

جدير بالذكر أنه تنتج موجات التلوث الحادة ، بسبب زيادة تركيز بعض الملوثات في الهواء نتيجة لظروف جوية غير مواتية ، إضافة الى انه تحدث هذه الموجات بسبب ظاهرة جوية تعرف بالانقلاب الحراري، الذى ينتج عنه احتباس الغازات الضارة الملوثة للهواء قريبا من سطح الأرض، بالتوازى مع سكون الرياح حيث يظل التلوث ثابتاً في الجو حتى التتحسن للأحوال الجوية.