شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أكشاك للإيجار بموقفى ميدان الجيزة والمريوطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة عن طرح المزايدة العلنية لتأجير، 3 أكشاك بموقف سرفيس ميدان الجيزة، و2 كشك بموقف سرفيس المريوطية، جلسة 17/10/2021، بديوان عام محافظة الجيزة "إدارة العقود والمشتريات ".

وأكدت المحافظة أن على من يرغب التقدم بالمزايدة إحضار الأتي :

١. صورة البطاقة

٢. كراسة الشروط والمواصفات

۳. تفويض رسمي معتمد

4. سداد تامين الابتدائي دخول المزايدة وهو كالأتي :

(أكشاك بموقف سرفيس ميدان الجيزة)

1. كشك رقم "1" تأمین ابتدائي 5000 جنيه

۲. كشك رقم "۲" تأمین ابتدائي 3000 جنيها

۳. كشك رقم "3" تامین ابتدائی ۳۰۰۰ جنبها

(أكشاك بموقف سرفيس المريوطية)

ا. كشك رقم "1" تامین ابتدائی ۷۰۰۰ جنيه

٢. كشك رقم "۲" تامین ابتدائي 5000 جنيها