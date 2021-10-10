شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الجيزة يوجه بحل العجز فى المدرسين من خلال التطوع والخدمة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجدى الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعاً مع موجهي عموم المواد الدراسية بالمديرية وذلك بقاعة الاجتماعات بالمديرية، بحضور أمل مبروك مدير عام التعليم العام، بالتزامن مع أول يوم دراسة، حيث أكد علي ضرورة المتابعة يومياً للموجهين بالإدارات والمدارس والمتابعة الميدانية بالتواجد اليومي بالمدرسة وحل السلبيات فوراً .

ووجه مدير تعليم الجيزة بحل العجز والزيادة من خلال خدمة التطوع والخدمة العامة، وشدد على ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية والتعقيم المستمر وارتداء الكمامات للجميع

وفى السياق أكد "الجيار"، أنه تم تطعيم معظم العاملين بالديوان والإدارات التعليمية وانتظام الدراسة بمختلف مدارس بتعليم الجيزة، مشددا علي عدم دخول أى فرد المدرسة الإ بارتداء الكمامة.

ووجه الجيار، مديرى المدارس والمشرفين بمراعاة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس وتوفير المناخ الملائم للطلاب والإلتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية مع توعية الطلاب بطرق الوقاية من الفيروسات و الإهتمام بالنظافة وغسل الأيدي والتباعد، وضرورة ارتداء الكمامات الطبية مع تطبيق قواعد الحضور والغياب على الطلاب والمعلمين وفقا للقرارات الوزارية المحددة لذلك.