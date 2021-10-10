شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات استخراج اشتراك الطلاب بالمترو والأوراق المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” ف كل ما تريد معرفته عن كيفية استخراج اشتراكات الطلاب بالمترو بخطوطه الثلاثة والأوراق المطلوبة ونسب التخفيض الممنوحة عليها وقيمتها تزامنا مع بدء العام الدراسى الجديد، وذلك فى شكل سؤال وإجابة خلال التقرير التالى:

أول خطوة على الطالب اتخاذها لاستخراج الاشتراك؟

التوجه لأقرب مكتب اشتراكات من المكاتب المتاحة بمحطات المترو المختلفة ثم شراء استمارة طلبة وقيمتها 5 جنيهات لكافة الطلاب.

ماذا يفعل الطالب بعد شرائه استمارة الاشتراك؟

ملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة مثل محطة القيام والوصول والاسم والوظيفة مع وضع عدد 2 صورة شخصية على الاستمارة وختم واعتماد الاستمارة من شئون الطلاب من المدرسة أو الكلية أو المعهد التابع له.

ما الأوراق المطلوب إرفاقها مع استمارة الاشتراك؟

يستلزم إرفاق بالاستمارة صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة ميلاد الطالب وصورة إيصال المصاريف أو صورة كارنيه السنة الدراسية الحالية أو السابقة، ويتطلب اشتراك الطلبة استخراج كارت ذكى رسومه 25 جنيها لتحميل عليه الاشتراك.

فترة سريان اشتراك الطلبة؟

يستخرج الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط، ويستخرج لمدة 3 شهور تمثل فترة الترم الدراسى.

من له حق استخدام اشتراك الطلبة؟

يستخدم الاشتراك لحامله فقط.

نسب التخفيض على اشتراك الطلبة وقيمته؟

نسب التخفيض على اشتراك الطلاب تبلغ 98%، وقيمة الاشتراك لاستقلال 3 مراحل 33 جنيها، وقيمته لاستقلال 4 مراحل 41 جنيها.